23 июля 2025

Пермь стала одним из лидеров по ценам на аренду квартир в ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем снять квартиру в Перми можно за 28,9 тысячи рублей
В среднем снять квартиру в Перми можно за 28,9 тысячи рублей Фото:

В Перми в июле 2025 года средняя ставка на аренду жилья составляет 28,9 тысячи рублей. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе, рассказали URA.RU аналитики «Витринны недвижимости Restate».

«Самые дорогие квартиры в ПФО сегодня — в городах с развитой промышленной и сервисной инфраструктурой, где корпоративный и командировочный спрос не уступает столичному. На первом месте находится Нижний Новгород (33,9 тысячи рублей), на втором — Пермь (28,9 тысячи рублей)», — сказано в исследовании.

Уточняется, что за год в Перми ставка выросла на 6,7%, а в Нижнем Новгороде, наоборот, снизилась на 12,7%. Третье место по дороговизне заняли Набережные Челны (27 тысяч рублей). За год здесь квартиры подорожали на 11,7%. По мнению аналитиков, один из факторов роста рынка — корпоративный спрос. Так, в Перми и Нижнем Новгороде арендное жилье востребовано среди сотрудников промышленных предприятий, IT-компаний, командированных и тех, кто переехал из других городов.

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В Перми в июле 2025 года средняя ставка на аренду жилья составляет 28,9 тысячи рублей. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе, рассказали URA.RU аналитики «Витринны недвижимости Restate». «Самые дорогие квартиры в ПФО сегодня — в городах с развитой промышленной и сервисной инфраструктурой, где корпоративный и командировочный спрос не уступает столичному. На первом месте находится Нижний Новгород (33,9 тысячи рублей), на втором — Пермь (28,9 тысячи рублей)», — сказано в исследовании. Уточняется, что за год в Перми ставка выросла на 6,7%, а в Нижнем Новгороде, наоборот, снизилась на 12,7%. Третье место по дороговизне заняли Набережные Челны (27 тысяч рублей). За год здесь квартиры подорожали на 11,7%. По мнению аналитиков, один из факторов роста рынка — корпоративный спрос. Так, в Перми и Нижнем Новгороде арендное жилье востребовано среди сотрудников промышленных предприятий, IT-компаний, командированных и тех, кто переехал из других городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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