Пермь стала одним из лидеров по ценам на аренду квартир в ПФО

В Перми в июле 2025 года средняя ставка на аренду жилья составляет 28,9 тысячи рублей. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе, рассказали URA.RU аналитики «Витринны недвижимости Restate».
«Самые дорогие квартиры в ПФО сегодня — в городах с развитой промышленной и сервисной инфраструктурой, где корпоративный и командировочный спрос не уступает столичному. На первом месте находится Нижний Новгород (33,9 тысячи рублей), на втором — Пермь (28,9 тысячи рублей)», — сказано в исследовании.
Уточняется, что за год в Перми ставка выросла на 6,7%, а в Нижнем Новгороде, наоборот, снизилась на 12,7%. Третье место по дороговизне заняли Набережные Челны (27 тысяч рублей). За год здесь квартиры подорожали на 11,7%. По мнению аналитиков, один из факторов роста рынка — корпоративный спрос. Так, в Перми и Нижнем Новгороде арендное жилье востребовано среди сотрудников промышленных предприятий, IT-компаний, командированных и тех, кто переехал из других городов.
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