Кремль допустил личную встречу Путина и Зеленского

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Пока о встрече Путина и Зеленского речи не идет
Пока о встрече Путина и Зеленского речи не идет Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Личная встреча президента РФ Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским возможна. Их встречу допустил представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав условие для этого.

«Разговор о возможной встрече России и Украины на высшем уровне будет возможен после проделанной предметной работы», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. 

Сам Зеленский несколько раз предлагал провести встречу. По итогам переговоров в Турции вероятность личного общения Путина и Зеленского допустил глава украинской делегации Рустам Умеров. URA.RU вело онлайн-трансляцию переговоров РФ и Украины в Стамбуле. 

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Личная встреча президента РФ Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским возможна. Их встречу допустил представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав условие для этого. «Разговор о возможной встрече России и Украины на высшем уровне будет возможен после проделанной предметной работы», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.  Сам Зеленский несколько раз предлагал провести встречу. По итогам переговоров в Турции вероятность личного общения Путина и Зеленского допустил глава украинской делегации Рустам Умеров. URA.RU вело онлайн-трансляцию переговоров РФ и Украины в Стамбуле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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