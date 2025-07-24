Выросло число погибших при обстрелах в Таиланде

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Жертвами атак стали 11 мирных жителей и один военнослужащий
Жертвами атак стали 11 мирных жителей и один военнослужащий Фото:

В Таиланде выросло число погибших в результате недавних обстрелов. Об этом сообщил министр здравоохранения Таиланда.

По его словам, жертвами атак стали по меньшей мере 11 мирных жителей и один военнослужащий. Ранее власти Таиланда приняли решение о закрытии границы с Камбоджей в связи с эскалацией вооруженного противостояния. Инцидент произошел на спорном участке, где между военными двух государств произошла перестрелка. Впоследствии камбоджийская сторона применила реактивные системы залпового огня «Град» по территории Таиланда. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиационный удар по камбоджийским позициям с использованием истребителей F-16.

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В Таиланде выросло число погибших в результате недавних обстрелов. Об этом сообщил министр здравоохранения Таиланда. По его словам, жертвами атак стали по меньшей мере 11 мирных жителей и один военнослужащий. Ранее власти Таиланда приняли решение о закрытии границы с Камбоджей в связи с эскалацией вооруженного противостояния. Инцидент произошел на спорном участке, где между военными двух государств произошла перестрелка. Впоследствии камбоджийская сторона применила реактивные системы залпового огня «Град» по территории Таиланда. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиационный удар по камбоджийским позициям с использованием истребителей F-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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