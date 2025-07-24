Выросло число погибших при обстрелах в Таиланде

В Таиланде выросло число погибших в результате недавних обстрелов. Об этом сообщил министр здравоохранения Таиланда.
По его словам, жертвами атак стали по меньшей мере 11 мирных жителей и один военнослужащий. Ранее власти Таиланда приняли решение о закрытии границы с Камбоджей в связи с эскалацией вооруженного противостояния. Инцидент произошел на спорном участке, где между военными двух государств произошла перестрелка. Впоследствии камбоджийская сторона применила реактивные системы залпового огня «Град» по территории Таиланда. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиационный удар по камбоджийским позициям с использованием истребителей F-16.
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