23 июля 2025

Туристы ХМАО едут отдыхать в Таиланд, несмотря на конфликт с Камбоджей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане решили не отменять отдых
Югорчане решили не отменять отдых Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа не отменяют поездки в Таиланд, несмотря на вооруженный конфликт страны на границе с Камбоджей. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими турагентствами.

«Все летят, все спокойно. Бронирования продолжаются и ситуация никак не изменилась», — пояснила журналисту агентства представитель компании «Семь Чудес» Марианна Кульченко.

По словам турагентов, сейчас в Таиланде не так много туристов, поскольку из-за сезона дождей курорт не пользуется большой популярностью у югорчан в это время года. «В этот период — летом, спроса на туры в Таиланд нет, поэтому наших [клиентов туркомпании] туристов в этой стране сейчас нет», — рассказал гендиректор турагентства «Спутник» Василий Сочилин.

Власти Таиланда и Камбоджи сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Есть погибшие среди мирных жителей. Боевые действия между странами начались утром 24 июля.

Отдыхающие в стране говорят о спокойной обстановке на курортах. Например, тюменка рассказала URA.RU, что на острове Пхукет ситуация не изменилась. Но выехать на экскурсию из Таиланда в Камбоджу из-за боевых действий она не смогла.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа не отменяют поездки в Таиланд, несмотря на вооруженный конфликт страны на границе с Камбоджей. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими турагентствами. «Все летят, все спокойно. Бронирования продолжаются и ситуация никак не изменилась», — пояснила журналисту агентства представитель компании «Семь Чудес» Марианна Кульченко. По словам турагентов, сейчас в Таиланде не так много туристов, поскольку из-за сезона дождей курорт не пользуется большой популярностью у югорчан в это время года. «В этот период — летом, спроса на туры в Таиланд нет, поэтому наших [клиентов туркомпании] туристов в этой стране сейчас нет», — рассказал гендиректор турагентства «Спутник» Василий Сочилин. Власти Таиланда и Камбоджи сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Есть погибшие среди мирных жителей. Боевые действия между странами начались утром 24 июля. Отдыхающие в стране говорят о спокойной обстановке на курортах. Например, тюменка рассказала URA.RU, что на острове Пхукет ситуация не изменилась. Но выехать на экскурсию из Таиланда в Камбоджу из-за боевых действий она не смогла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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