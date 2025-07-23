Туристы ХМАО едут отдыхать в Таиланд, несмотря на конфликт с Камбоджей

Жители Ханты-Мансийского автономного округа не отменяют поездки в Таиланд, несмотря на вооруженный конфликт страны на границе с Камбоджей. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими турагентствами.
«Все летят, все спокойно. Бронирования продолжаются и ситуация никак не изменилась», — пояснила журналисту агентства представитель компании «Семь Чудес» Марианна Кульченко.
По словам турагентов, сейчас в Таиланде не так много туристов, поскольку из-за сезона дождей курорт не пользуется большой популярностью у югорчан в это время года. «В этот период — летом, спроса на туры в Таиланд нет, поэтому наших [клиентов туркомпании] туристов в этой стране сейчас нет», — рассказал гендиректор турагентства «Спутник» Василий Сочилин.
Власти Таиланда и Камбоджи сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Есть погибшие среди мирных жителей. Боевые действия между странами начались утром 24 июля.
Отдыхающие в стране говорят о спокойной обстановке на курортах. Например, тюменка рассказала URA.RU, что на острове Пхукет ситуация не изменилась. Но выехать на экскурсию из Таиланда в Камбоджу из-за боевых действий она не смогла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!