Эксгибиционист кошмарит детей в парке под Екатеринбургом

В парке Полевского орудует эксгибиционист, его ищут полицейские
© Служба новостей «URA.RU»
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Дендропарк на Первомайской улице. Екатеринбург, парк, лето, дендропарк на первомайской
Мужчина нападает на детей в парке Фото:

В одном из парков Полевского (Свердловская область) неадекватный мужчина набрасывается на детей и демонстрирует им половой орган. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«Об эксгибиционисте говорят уже несколько дней. По описанию это обычный мужчина. Мы обеспокоены за детей и женщин», — сказала собеседница агентства.

По словам источника URA.RU, силовики разыскивают мужчину. Предположительно, он может проживать в северной части города.

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В одном из парков Полевского (Свердловская область) неадекватный мужчина набрасывается на детей и демонстрирует им половой орган. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Об эксгибиционисте говорят уже несколько дней. По описанию это обычный мужчина. Мы обеспокоены за детей и женщин», — сказала собеседница агентства. По словам источника URA.RU, силовики разыскивают мужчину. Предположительно, он может проживать в северной части города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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