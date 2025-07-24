Эксгибиционист кошмарит детей в парке под Екатеринбургом

В парке Полевского орудует эксгибиционист, его ищут полицейские

24 июля 2025 в 15:36 Размер текста - 17 +

Мужчина нападает на детей в парке Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В одном из парков Полевского (Свердловская область) неадекватный мужчина набрасывается на детей и демонстрирует им половой орган. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Об эксгибиционисте говорят уже несколько дней. По описанию это обычный мужчина. Мы обеспокоены за детей и женщин», — сказала собеседница агентства. По словам источника URA.RU, силовики разыскивают мужчину. Предположительно, он может проживать в северной части города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из парков Полевского (Свердловская область) неадекватный мужчина набрасывается на детей и демонстрирует им половой орган. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Об эксгибиционисте говорят уже несколько дней. По описанию это обычный мужчина. Мы обеспокоены за детей и женщин», — сказала собеседница агентства. По словам источника URA.RU, силовики разыскивают мужчину. Предположительно, он может проживать в северной части города.