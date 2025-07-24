Эксгибиционист кошмарит детей в парке под Екатеринбургом

Мужчина нападает на детей в парке
В одном из парков Полевского (Свердловская область) неадекватный мужчина набрасывается на детей и демонстрирует им половой орган. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.
«Об эксгибиционисте говорят уже несколько дней. По описанию это обычный мужчина. Мы обеспокоены за детей и женщин», — сказала собеседница агентства.
По словам источника URA.RU, силовики разыскивают мужчину. Предположительно, он может проживать в северной части города.
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