Челябинца с проукраинской позицией отправили в колонию

Жителя Челябинской области, придерживающегося проукраинской позиции и призывавшего в интернете к террору, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет шесть лет.
«Суд признал виновным жителя региона по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на срок три года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Там рассказали, что челябинца выявили в сентябре 2024 года. В интернете он призывал пользователей к террору. При задержании выяснилось, что он является сторонником радикальных взглядов и приверженцем проукраинской идеологии.
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