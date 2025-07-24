Челябинца с проукраинской позицией отправили в колонию

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Мужчину выявили через публикации в интернете
Мужчину выявили через публикации в интернете Фото:

Жителя Челябинской области, придерживающегося проукраинской позиции и призывавшего в интернете к террору, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет шесть лет.

«Суд признал виновным жителя региона по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на срок три года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там рассказали, что челябинца выявили в сентябре 2024 года. В интернете он призывал пользователей к террору. При задержании выяснилось, что он является сторонником радикальных взглядов и приверженцем проукраинской идеологии.

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Жителя Челябинской области, придерживающегося проукраинской позиции и призывавшего в интернете к террору, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет шесть лет. «Суд признал виновным жителя региона по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на срок три года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там рассказали, что челябинца выявили в сентябре 2024 года. В интернете он призывал пользователей к террору. При задержании выяснилось, что он является сторонником радикальных взглядов и приверженцем проукраинской идеологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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