В Челябинске досрочно сдали парк в Курчатовском районе

В Челябинске досрочно сдали парк на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Алексей Лошкин.
«Это первый масштабный объект благоустройства, завершенный в этом году по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Закончили его раньше срока, как я и просил. А значит, у челябинцев будет в запасе много теплых дней для прогулок и досуга в обновленном пространстве», — сообщил Лошкин.
Как только парк открылся, его аллеи наполнились посетителями. Семьи с детьми тестируют новые батуты и делают снимки в оригинальной фотозоне. Пожилые люди гуляют в тени деревьев и отдыхают на новых скамейках.
«Красивое, современное, а главное — безопасное пространство теперь станет центром притяжения всего района. Поблагодарил команду подрядчика, приехавшую на открытие парка, за качественный и оперативный результат. Первым посетителям нравится новая атмосфера — они открыто об этом рассказывают. И это, я думаю, главная ценность проделанной работы», — добавил Лошкин. Общая площадь благоустройства парка составляет 35 тысяч квадратных метров.
До конца августа завершатся работы по благоустройству пешеходной зоны по южной стороне проспекта Победы от улицы Салавата Юлаева до Чичерина. В будущем эта территория станет «Аллеей Героев» в память о челябинцах, принимавших участие в специальной военной операции. Здесь формируют широкие тротуары, асфальтируют проезды, запланировано устройство шести лестниц. В рамках работ по озеленению засеют газон, на котором появятся шаровидные ивы, декоративные яблони, жимолость и можжевельник.
В этом году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляется 14 общественных пространств. Объекты должны быть сданы до 1 сентября.
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