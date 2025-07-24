Путин назвал основу морских стратегических ядерных сил России

Путин: ракетоносцы «Борей-А» составят основу морских стратегических ядерных сил

24 июля 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

Путин выразил уверенность, что ракетоносцы «Борей-А» обеспечат безопасность России Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал ракетоносцы проекта «Борей-А» основой морских стратегических ядерных сил РФ. С таким заявлением он выступил на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский». Он выразил уверенность, что именно они обеспечат безопасность России. «Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — заявил Владимир Путин. Церемония поднятия флага транслировалась на канале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал ракетоносцы проекта «Борей-А» основой морских стратегических ядерных сил РФ. С таким заявлением он выступил на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский». Он выразил уверенность, что именно они обеспечат безопасность России. «Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — заявил Владимир Путин. Церемония поднятия флага транслировалась на канале «Россия 24».