Путин назвал основу морских стратегических ядерных сил России

Путин: ракетоносцы «Борей-А» составят основу морских стратегических ядерных сил
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Форум: Малая Родина-Сила России (Форум МСУ). Москва, путин владимир
Путин выразил уверенность, что ракетоносцы «Борей-А» обеспечат безопасность России Фото:

Президент России Владимир Путин назвал ракетоносцы проекта «Борей-А» основой морских стратегических ядерных сил РФ. С таким заявлением он выступил на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский». Он выразил уверенность, что именно они обеспечат безопасность России.

«Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — заявил Владимир Путин. Церемония поднятия флага транслировалась на канале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин назвал ракетоносцы проекта «Борей-А» основой морских стратегических ядерных сил РФ. С таким заявлением он выступил на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский». Он выразил уверенность, что именно они обеспечат безопасность России. «Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — заявил Владимир Путин. Церемония поднятия флага транслировалась на канале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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