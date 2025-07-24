Путин назвал основу морских стратегических ядерных сил России

Президент России Владимир Путин назвал ракетоносцы проекта «Борей-А» основой морских стратегических ядерных сил РФ. С таким заявлением он выступил на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский». Он выразил уверенность, что именно они обеспечат безопасность России.
«Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — заявил Владимир Путин. Церемония поднятия флага транслировалась на канале «Россия 24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.