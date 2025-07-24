Жители ХМАО выиграли в лотерею почти 740 миллионов рублей

С начала 2025 года жители ХМАО выиграли в сумме 739 миллионов рублей, играя в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях за первое полугодие 2025 года в регионе составила более 739 миллионов рублей. Всего в округе появилось 20 новых лотерейных миллионеров», — следует из сообщения.
ХМАО вошел в десятку регионов по количеству победителей в лотерею, заняв седьмую строчку в рейтинге. Топ возглавила Московская область, где за полгода появилось 141 лотерейных миллионера.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане оказались в числе счастливчиков, сыгравших в «Национальную лотерею» и выигравших миллионы рублей. Всего победителей объявлено шестеро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!