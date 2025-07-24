Жители ХМАО выиграли в лотерею почти 740 миллионов рублей

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За полгода в ХМАО появилось 20 лотерейных миллионеров
За полгода в ХМАО появилось 20 лотерейных миллионеров Фото:

С начала 2025 года жители ХМАО выиграли в сумме 739 миллионов рублей, играя в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях за первое полугодие 2025 года в регионе составила более 739 миллионов рублей. Всего в округе появилось 20 новых лотерейных миллионеров», — следует из сообщения.

ХМАО вошел в десятку регионов по количеству победителей в лотерею, заняв седьмую строчку в рейтинге. Топ возглавила Московская область, где за полгода появилось 141 лотерейных миллионера.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане оказались в числе счастливчиков, сыгравших в «Национальную лотерею» и выигравших миллионы рублей. Всего победителей объявлено шестеро.

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С начала 2025 года жители ХМАО выиграли в сумме 739 миллионов рублей, играя в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях за первое полугодие 2025 года в регионе составила более 739 миллионов рублей. Всего в округе появилось 20 новых лотерейных миллионеров», — следует из сообщения. ХМАО вошел в десятку регионов по количеству победителей в лотерею, заняв седьмую строчку в рейтинге. Топ возглавила Московская область, где за полгода появилось 141 лотерейных миллионера. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане оказались в числе счастливчиков, сыгравших в «Национальную лотерею» и выигравших миллионы рублей. Всего победителей объявлено шестеро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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