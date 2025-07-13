Жители ХМАО выиграли в лотерею и стали миллионерами

Шестеро россиян, среди которых и жители ХМАО, стали миллионерами в новом розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба Национальной лотереи.
«Удача заглянула в разные уголки страны и в этот раз осчастливила жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республики Северная Осетия — Алания, Брянской области, а также покупателей билетов онлайн» — сообщили в пресс-службе. Всего в розыгрыше было разыграно 30,5 млн рублей, а счастливыми обладателями денежных призов стали держатели 228 199 билетов.
Ранее URA.RU писало, что эколог из Ханты-Мансийска выиграла в лотерею порядка 950 тысяч рублей. Югорчанка планирует вложить выигрыш в благоустройство загородного дома.
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