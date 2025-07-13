13 июля 2025
12 июля 2025
11 июля 2025

Жители ХМАО выиграли в лотерею и стали миллионерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО стали миллионерами в лотерею «Мечталлион»
Жители ХМАО стали миллионерами в лотерею «Мечталлион» Фото:

Шестеро россиян, среди которых и жители ХМАО, стали миллионерами в новом розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба Национальной лотереи.

«Удача заглянула в разные уголки страны и в этот раз осчастливила жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республики Северная Осетия — Алания, Брянской области, а также покупателей билетов онлайн» — сообщили в пресс-службе. Всего в розыгрыше было разыграно 30,5 млн рублей, а счастливыми обладателями денежных призов стали держатели 228 199 билетов.

Ранее URA.RU писало, что эколог из Ханты-Мансийска выиграла в лотерею порядка 950 тысяч рублей. Югорчанка планирует вложить выигрыш в благоустройство загородного дома.

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Шестеро россиян, среди которых и жители ХМАО, стали миллионерами в новом розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба Национальной лотереи. «Удача заглянула в разные уголки страны и в этот раз осчастливила жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республики Северная Осетия — Алания, Брянской области, а также покупателей билетов онлайн» — сообщили в пресс-службе. Всего в розыгрыше было разыграно 30,5 млн рублей, а счастливыми обладателями денежных призов стали держатели 228 199 билетов. Ранее URA.RU писало, что эколог из Ханты-Мансийска выиграла в лотерею порядка 950 тысяч рублей. Югорчанка планирует вложить выигрыш в благоустройство загородного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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