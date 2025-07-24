Басманный суд арестовал бывшего челябинского вице-губернатора Богашова

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова обвиняемого в превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богашева Александра Евгеньевича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. „в “, „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток», — сообщили в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Богашов был задержан в Москве сотрудниками УФСБ по региону и центрального аппарата СК РФ. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По делу также проходят министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора и правительства региона Роман Менжинский. Предварительно, дело выросло из выявленных нарушений при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного центра в Сосновском районе.
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