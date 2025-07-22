22 июля 2025

Кто такой задержанный бывший челябинский вице-губернатор Богашов

Бывший вице-губернатор Челябинской области Богашов задержан в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Богашов был самым молодым министром правительства региона
Александр Богашов был самым молодым министром правительства региона Фото:
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Задержан бывший челябинский вице-губернатор Богашов

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов был задержан 23 июля сотрудниками СКР. О том, чем известен Богашов — в материале URA.RU.

Богашов родился в августе 1989 года в городе Салаир Кемеровской области. Окончил Государственный университет управления в Москве по специальности «Менеджмент организации», специализация «Экономика и управление в энергетике».

С 2011 по 2013 год занимал должности в росимуществе. С 2013 по 2019 год трудился в Минэнерго РФ. Входил в Совет директоров ПАО «Пермьнефтегеофизика», АО «Центральная геофизическая экспедиция», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ОАО «ВОИГ и РГИ», ПАО «Сибнефтегеофизика».

В возрасте 30 лет 3 декабря 2019 года назначен министром имущества Челябинской области. С мая 2021 года — заместитель губернатора — министр имущества, с 18 июля 2022 года — заместитель губернатора Челябинской области. В число направлений, курировавшихся в регионе Богашовым, входил внутренний туризм.

Награжден благодарностью Министерства энергетики РФ в 2015 году и почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации в 2018 году. Осенью 2024 года — медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

В сентябре 2024 года после выборов губернатора сформировался новый состав правительства региона. Богашов в его состав не вошел. После увольнения из правительства региона работал в Москве.

О задержании Богашова стало известно 23 июля. Делом Богашова занимаются сотрудники центрального аппарата СКР.

Также были задержаны экс-подчиненные Богашова — управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

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Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов был задержан 23 июля сотрудниками СКР. О том, чем известен Богашов — в материале URA.RU. Богашов родился в августе 1989 года в городе Салаир Кемеровской области. Окончил Государственный университет управления в Москве по специальности «Менеджмент организации», специализация «Экономика и управление в энергетике». С 2011 по 2013 год занимал должности в росимуществе. С 2013 по 2019 год трудился в Минэнерго РФ. Входил в Совет директоров ПАО «Пермьнефтегеофизика», АО «Центральная геофизическая экспедиция», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ОАО «ВОИГ и РГИ», ПАО «Сибнефтегеофизика». В возрасте 30 лет 3 декабря 2019 года назначен министром имущества Челябинской области. С мая 2021 года — заместитель губернатора — министр имущества, с 18 июля 2022 года — заместитель губернатора Челябинской области. В число направлений, курировавшихся в регионе Богашовым, входил внутренний туризм. Награжден благодарностью Министерства энергетики РФ в 2015 году и почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации в 2018 году. Осенью 2024 года — медалью «За вклад в развитие Челябинской области». В сентябре 2024 года после выборов губернатора сформировался новый состав правительства региона. Богашов в его состав не вошел. После увольнения из правительства региона работал в Москве. О задержании Богашова стало известно 23 июля. Делом Богашова занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. Также были задержаны экс-подчиненные Богашова — управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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