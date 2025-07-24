Следственный комитет России установил более 3,5 тысяч иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков», — заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости. По его словам, среди наемников есть граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других государств.
Глава СК уточнил, что на сегодняшний день завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 человек, из них более 600 уже осуждены. На основании собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых 965 наемников. В международный розыск объявлены 721 человек, а 282 — арестованы заочно. Приговоры вынесены в отношении 134 иностранцев.
С начала российской спецоперации ВСУ активно вербует иностранных наемников, в том числе после открытия новых посольств в Латинской Америке. Однако не все готовы воевать: некоторые наемники, включая бойцов из Польши и Южной Кореи, сбегают с фронта после получения выплат. Ранее в российских силовых структурах заявили, власти Украины хоронят многих иностранных наемников на своей территории, чтобы скрыть реальные потери и предотвратить возможные волнения в их странах.
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