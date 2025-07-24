Московский суд отправил в СИЗО челябинского министра имущества Белоусова

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Эльдар Белоусов отправлен под стражу
Эльдар Белоусов отправлен под стражу Фото:

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий. Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, он пробудет в изоляторе два месяца.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Эльдара Эдеемовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. „в „, „г“, „е“ ч. 3 ст 286 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток.“, — сообщили в telegram-канале судов.

Белоусов был задержан в Челябинске сотрудниками УФСБ по региону и центрального аппарата СК РФ. Его обвинили в превышении полномочий. Вместе с ним по делу проходят бывший вице-губернатор Александр Богашов, уже отправленный в СИЗО, и управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский. Предварительно, на них вышли при расследовании нарушений, выявленных при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса.

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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий. Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, он пробудет в изоляторе два месяца. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Эльдара Эдеемовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. „в „, „г“, „е“ ч. 3 ст 286 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток.“, — сообщили в telegram-канале судов. Белоусов был задержан в Челябинске сотрудниками УФСБ по региону и центрального аппарата СК РФ. Его обвинили в превышении полномочий. Вместе с ним по делу проходят бывший вице-губернатор Александр Богашов, уже отправленный в СИЗО, и управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский. Предварительно, на них вышли при расследовании нарушений, выявленных при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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