Московский суд отправил в СИЗО челябинского министра имущества Белоусова

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий. Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, он пробудет в изоляторе два месяца.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Эльдара Эдеемовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. „в „, „г“, „е“ ч. 3 ст 286 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток.“, — сообщили в telegram-канале судов.
Белоусов был задержан в Челябинске сотрудниками УФСБ по региону и центрального аппарата СК РФ. Его обвинили в превышении полномочий. Вместе с ним по делу проходят бывший вице-губернатор Александр Богашов, уже отправленный в СИЗО, и управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский. Предварительно, на них вышли при расследовании нарушений, выявленных при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса.
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