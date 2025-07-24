24 июля 2025

Труп почти неделю пролежал в квартире: в Перми нашли тело девушки

Труп 17-летней девушки почти неделю пролежал в квартире в центре Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В причинах смерти сейчас разбираются эксперты
В причинах смерти сейчас разбираются эксперты Фото:

В Перми в одной из квартир жилого дома по улице Петропавловской нашли труп 17-летней девушки. Было установлено, что юная жительница Прикамья почти неделю не выходила на связь, семья забила тревогу. Тело обнаружили родственники. В СУ СКР по региону заявили URA.RU, что инициировали проверку. 

«Следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели 17-летней девушки в Перми», — пояснили собеседники информационного агентства. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание.

Знакомая погибшей в беседе с «КП-Пермь» рассказала, что у несовершеннолетней были проблемы с сердцем. В прикамской столице она снимала квартиру с двумя другими девочками. Подруг в момент трагедии в доме не было.

Девушку похоронили в родной Осе 22 июля. Смерть наступила 17-го.

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В Перми в одной из квартир жилого дома по улице Петропавловской нашли труп 17-летней девушки. Было установлено, что юная жительница Прикамья почти неделю не выходила на связь, семья забила тревогу. Тело обнаружили родственники. В СУ СКР по региону заявили URA.RU, что инициировали проверку.  «Следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели 17-летней девушки в Перми», — пояснили собеседники информационного агентства. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание. Знакомая погибшей в беседе с «КП-Пермь» рассказала, что у несовершеннолетней были проблемы с сердцем. В прикамской столице она снимала квартиру с двумя другими девочками. Подруг в момент трагедии в доме не было. Девушку похоронили в родной Осе 22 июля. Смерть наступила 17-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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