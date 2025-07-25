Губернатор Краснодарского края сообщил о падении обломков БПЛА на пассажирский поезд

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в одном из районов обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда.
«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Главы районов оперативно докладывают обстановку <...> В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда», — заявил Кондратьев. Об атаке противника он написал в своем официальном telegram-канале.
Два человека получили легкие травмы. Пострадавшим пассажирам поезда была оказана первая помощь. Один из них отказался от госпитализации, второго доставили в районную больницу, однако после осмотра и оказания помощи по его просьбе его вернули на железнодорожную станцию. Движение поезда было восстановлено, состав продолжил следование по маршруту.
В результате падения обломков беспилотника вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, однако повреждения были оперативно устранены. Железнодорожная инфраструктура не пострадала, возгораний не зафиксировано.
В Темрюкском и Славянском районах зафиксированы незначительные повреждения частных жилых домов — выбиты стекла, пострадавших среди жителей нет.
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