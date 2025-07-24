В Челябинске задерживаются рейсы на прилет и вылет в Сочи

В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы прилета и вылета в Сочи. Сейчас на онлайн-табло три из четырех прибывающих рейсов уже задержаны на несколько часов, вылет также идет не по расписанию.
"Рейс СУ 2952 из Сочи до Челябинска задерживается с 01:00 до 14:05, рейс ДР 323 с 13:20 до 15:50 и ДР 345 с 15:40 до 16:50. Рейс на 17:25 предварительно вылетает по расписанию", — указано на табло прилета аэропорта.
Из-за задержки ночного рейса вылет самолета СУ 2952 задержан с 02:00 до 15:10. Рейс на 05:55 вылетел в 09:19, рейс на 09:05 — в 09:11. Также предварительно на час позже вылетит рейс ДР 346 — вместо 16:20 в 17:20.
Всего утром 25 июля в аэропорту Сочи задержаны более 50 авиарейсов из-за масштабной атаки беспилоьников. Утром ограничения в работе воздушной гавани были сняты, сейчас ведется корректировка расписания.
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