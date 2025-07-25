Хуснуллин предположил, насколько снизится ключевая ставка в ближайшее время

Хуснуллин: ЦБ может снизить ключевую ставку до 18% 25 июля
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Хуснуллин полагает, что ключевую ставку снизят на два п.п.
Хуснуллин полагает, что ключевую ставку снизят на два п.п. Фото:

Банк России, вероятно, примет решение о снижении ключевой ставки на два процентных пункта — до 18% уже сегодня, 25 июля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Хотелось бы четыре [процентных пункта] минимум. Но думаю, что будет два», — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки Центробанка и его влиянии на строительную отрасль. Слова вице-премьера передает ТАСС.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ожидаемое снижение ключевой ставки оказывает влияние на депозитные предложения банков. Эксперт подчеркнул, что в июне 2025 года годовой уровень инфляции снизился до 9,4%, что является улучшением по сравнению с маем, пишет 360.ru. По оценкам Щербаченко, к концу текущего года ключевая ставка может достичь отметки в 16%.

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Банк России, вероятно, примет решение о снижении ключевой ставки на два процентных пункта — до 18% уже сегодня, 25 июля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Хотелось бы четыре [процентных пункта] минимум. Но думаю, что будет два», — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки Центробанка и его влиянии на строительную отрасль. Слова вице-премьера передает ТАСС. Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ожидаемое снижение ключевой ставки оказывает влияние на депозитные предложения банков. Эксперт подчеркнул, что в июне 2025 года годовой уровень инфляции снизился до 9,4%, что является улучшением по сравнению с маем, пишет 360.ru. По оценкам Щербаченко, к концу текущего года ключевая ставка может достичь отметки в 16%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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