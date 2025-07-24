24 июля 2025

Аналитики рассказали, жители каких регионов мечтают переехать в Пермский край

«Яндекс Недвижимость»: свердловчане и москвичи мечтают переехать в Пермский край
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего для переезда россияне выбирают крупные города
Чаще всего для переезда россияне выбирают крупные города Фото:

В 2025 году покупкой квартиры в Пермском крае чаше всего интересовались жители Свердловской области и Москвы. Они формируют 15,7% и 5,4% от общего интереса, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«Квартиры в Пермском крае, в основном, привлекают внимание местных жителей — они формируют 68,9% от общего интереса. На втором месте пользователи из Свердловской области, их доля составляет 15,7%. Кроме этого, жильем в крае интересуются покупатели из Москвы и Подмосковья (5,4%)», — сказано в сообщении.

Пермяки чаще всего присматривают квартиры в Свердловской области (2,6%), Удмуртской республике (2,2%) и Тюменской области (0,7%). По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, сейчас все больше людей стремятся к переезду, потому что работодатели стали предлагать гибридный или удаленный график работы, а это позволяет жить в любом городе. Помимо этого крупные предприятия начали открывать офисы в регионах, это позволяет сотрудникам сменить место жительства. Но больше всего людей притягивают города-миллионники, так как в них организована качественная городская среда, культурная жизнь, а также есть возможности для инвестиций в жилье. Поэтому переезды между крупными городами будут становиться популярнее, добавил Евгений Белокуров.

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В 2025 году покупкой квартиры в Пермском крае чаше всего интересовались жители Свердловской области и Москвы. Они формируют 15,7% и 5,4% от общего интереса, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «Квартиры в Пермском крае, в основном, привлекают внимание местных жителей — они формируют 68,9% от общего интереса. На втором месте пользователи из Свердловской области, их доля составляет 15,7%. Кроме этого, жильем в крае интересуются покупатели из Москвы и Подмосковья (5,4%)», — сказано в сообщении. Пермяки чаще всего присматривают квартиры в Свердловской области (2,6%), Удмуртской республике (2,2%) и Тюменской области (0,7%). По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, сейчас все больше людей стремятся к переезду, потому что работодатели стали предлагать гибридный или удаленный график работы, а это позволяет жить в любом городе. Помимо этого крупные предприятия начали открывать офисы в регионах, это позволяет сотрудникам сменить место жительства. Но больше всего людей притягивают города-миллионники, так как в них организована качественная городская среда, культурная жизнь, а также есть возможности для инвестиций в жилье. Поэтому переезды между крупными городами будут становиться популярнее, добавил Евгений Белокуров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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