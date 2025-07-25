У самолета S7 с рейсом Толмачево - Сочи возникли неполадки во время полета

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска (Толмачево) в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Инцидент произошел утром, когда самолет находился уже в воздухе.
По данным Flightradar, самолет совершил несколько кругов в зоне ожидания над территорией Новосибирской области, в районе Чулыма. По данным Mash Siberia, предварительной причиной возврата стала разгерметизация салона. Экипаж находится на связи с диспетчерской службой и ждет разрешения на посадку.
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