У самолета S7 с рейсом Толмачево - Сочи возникли неполадки во время полета

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Самолет совершил несколько кругов в зоне ожидания над территорией Новосибирской области
Самолет совершил несколько кругов в зоне ожидания над территорией Новосибирской области Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска (Толмачево) в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Инцидент произошел утром, когда самолет находился уже в воздухе.

По данным Flightradar, самолет совершил несколько кругов в зоне ожидания над территорией Новосибирской области, в районе Чулыма. По данным Mash Siberia, предварительной причиной возврата стала разгерметизация салона. Экипаж находится на связи с диспетчерской службой и ждет разрешения на посадку.

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Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска (Толмачево) в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Инцидент произошел утром, когда самолет находился уже в воздухе. По данным Flightradar, самолет совершил несколько кругов в зоне ожидания над территорией Новосибирской области, в районе Чулыма. По данным Mash Siberia, предварительной причиной возврата стала разгерметизация салона. Экипаж находится на связи с диспетчерской службой и ждет разрешения на посадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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