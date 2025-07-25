Летевший в Сочи самолет доложил о разгерметизации

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Экипаж самолета Новосибирск - Сочи сообщил о неполадке
Экипаж самолета Новосибирск - Сочи сообщил о неполадке Фото:

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Сочи, заявил о разгерметизации салона и принял решение вернуться в аэропорт Толмачево. Об этом сообщили в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.

«Boeing-737 рейса Новосибирск — Сочи доложил после взлета о возможной разгерметизации. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета», — говорится в сообщении официального telegram-канала транспортной прокуратуры.

Сейчас в сочинском аэропорту после введения временных ограничений отмечаются задержки вылета и прилета 38 рейсов. Так, задержке на вылет подверглись 20 рейсов — задержка превышает два часа. Также более чем на два часа отложено прибытие 18 рейсов, пишет RT. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультируя по возникающим вопросам.

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Пассажирский самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Сочи, заявил о разгерметизации салона и принял решение вернуться в аэропорт Толмачево. Об этом сообщили в Западно-сибирской транспортной прокуратуре. «Boeing-737 рейса Новосибирск — Сочи доложил после взлета о возможной разгерметизации. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета», — говорится в сообщении официального telegram-канала транспортной прокуратуры. Сейчас в сочинском аэропорту после введения временных ограничений отмечаются задержки вылета и прилета 38 рейсов. Так, задержке на вылет подверглись 20 рейсов — задержка превышает два часа. Также более чем на два часа отложено прибытие 18 рейсов, пишет RT. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультируя по возникающим вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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