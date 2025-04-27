Самолет «Победы» не смог улететь из Москвы

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт из-за неисправности системы герметизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Boeing-737 приземлился благополучно
Boeing-737 приземлился благополучно Фото:

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в „Шереметьево“ из-за неисправности системы герметизации и приземлился штатно», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что при взлете сработал датчик разгерметизации, и командир воздушного судна принял решение вернуться.

В результате Boeing-737 приземлился без происшествий. Пострадавших не было.

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Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации. Об этом рассказали в экстренных службах. «Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в „Шереметьево“ из-за неисправности системы герметизации и приземлился штатно», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что при взлете сработал датчик разгерметизации, и командир воздушного судна принял решение вернуться. В результате Boeing-737 приземлился без происшествий. Пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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