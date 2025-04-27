Самолет «Победы» не смог улететь из Москвы

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в „Шереметьево“ из-за неисправности системы герметизации и приземлился штатно», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что при взлете сработал датчик разгерметизации, и командир воздушного судна принял решение вернуться.
В результате Boeing-737 приземлился без происшествий. Пострадавших не было.
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