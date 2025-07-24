Стало известно, кто построит экотропу в популярном туристическом месте Пермского края

В конкурсе на выполнение работ по созданию экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» в Пермском крае победителем признано ООО «Виал Групп». Сумма контракта составляет 65,4 млн рублей.
«Подрядная организация обязана обустроить входную зону с оборудованной площадкой для отдыха в начале подъема, установить лестничные конструкции по всей протяженности маршрута, а также оснастить верхний участок тропы зонами для отдыха и смотровыми площадками. Начало выполнения работ запланировано на 1 сентября 2025 года. Сдать объект заказчику компания должна до 31 июля 2026 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
ООО «Виал Групп» зарегистрировано в Перми в апреле 2013 года. По данным в СБИС, основным направлением деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых объектов. По итогам 2024 года выручка компании достигла 224 млн рублей. В качестве поставщика фирма принимала участие в 138 государственных закупках общей стоимостью 2,3 млрд рублей.
Природный объект «Камень Ветлан» представляет собой скальный массив, расположенный на левом берегу реки Вишера в нескольких километрах от города Красновишерска. Его протяженность составляет 1,7 километра. Камень Ветлан входит в число кластеров природного парка «Пермский».
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