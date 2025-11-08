В Березниках торжественно открыли памятник погибшим на СВО бойцам

Торжественное открытие монумента прошло в Березниках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Березниках (Пермский край) 8 ноября 2025 года на Аллее памяти героев торжественно открыли памятник погибшим на СВО военнослужащим. Монумент стал символ благодарности бойцам, которые сражаются в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Бронзовая фигура солдата на гранитном постаменте и стела с парящими журавлями появилась на Аллее памяти Героев. Монумент — символ гордости и благодарности нашим бойцам. Спасибо всем, кто помогал в создании памятника. Навсегда сохраним память о подвиге наших ребят», — написал Махонин в своем telegram-канале.