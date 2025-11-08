В Березниках торжественно открыли памятник погибшим на СВО бойцам
Торжественное открытие монумента прошло в Березниках
В Березниках (Пермский край) 8 ноября 2025 года на Аллее памяти героев торжественно открыли памятник погибшим на СВО военнослужащим. Монумент стал символ благодарности бойцам, которые сражаются в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Бронзовая фигура солдата на гранитном постаменте и стела с парящими журавлями появилась на Аллее памяти Героев. Монумент — символ гордости и благодарности нашим бойцам. Спасибо всем, кто помогал в создании памятника. Навсегда сохраним память о подвиге наших ребят», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что на церемонии открытия памятника присутствовали участники региональной программы «Герои Прикамья». Вместе с установкой монумента администрация Березников приняла решение разместить памятную стелу на городском кладбище — в месте захоронения участников СВО.
