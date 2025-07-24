24 июля 2025

В избиркоме напомнили кандидатам в пермские губернаторы о дедлайне по регистрации

Избирком ждет кандидатов в пермские губернаторы на регистрацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Документы можно сдать до 18:00 30 июля
Документы можно сдать до 18:00 30 июля Фото:

Сдать документы на регистрацию кандидаты в губернаторы Пермского края могут до 18:00 25 июля. Об этом пресс-служба крайизбиркома сообщает в своем telegram-канале.

«С 25 июля до 18:00 30 июля продлится период приема документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края», — говорится в сообщении. Претенденты на пост главы региона должны будут сдать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Каждый кандидат должен предоставить 48 подписей из не менее, чем 33 муниципалитетов. Самовыдвиженцы обязаны также принести подписи избирателей — 19 691 штуку. Всего на выборы главы региона выдвинулось 11 человек. Выборы пройдут 12- 14 сентября.

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Сдать документы на регистрацию кандидаты в губернаторы Пермского края могут до 18:00 25 июля. Об этом пресс-служба крайизбиркома сообщает в своем telegram-канале. «С 25 июля до 18:00 30 июля продлится период приема документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края», — говорится в сообщении. Претенденты на пост главы региона должны будут сдать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Каждый кандидат должен предоставить 48 подписей из не менее, чем 33 муниципалитетов. Самовыдвиженцы обязаны также принести подписи избирателей — 19 691 штуку. Всего на выборы главы региона выдвинулось 11 человек. Выборы пройдут 12- 14 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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