В избиркоме напомнили кандидатам в пермские губернаторы о дедлайне по регистрации

Сдать документы на регистрацию кандидаты в губернаторы Пермского края могут до 18:00 25 июля. Об этом пресс-служба крайизбиркома сообщает в своем telegram-канале.
«С 25 июля до 18:00 30 июля продлится период приема документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края», — говорится в сообщении. Претенденты на пост главы региона должны будут сдать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.
Каждый кандидат должен предоставить 48 подписей из не менее, чем 33 муниципалитетов. Самовыдвиженцы обязаны также принести подписи избирателей — 19 691 штуку. Всего на выборы главы региона выдвинулось 11 человек. Выборы пройдут 12- 14 сентября.
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