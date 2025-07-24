В ХМАО начался суд над пенсионером, надругавшимся над ребенком десять лет назад

В Нижневартовске рассматривают уголовное дело над пенсионером, которого обвинили в изнасиловании ребенка. До суда подсудимый находился в федеральном розыске десять лет.
«Обвиняемый более десяти лет находился в федеральном розыске, скрывался от следствия, используя поддельные документы. В мае 2025 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой истекает 20 августа текущего года. Ему инкриминируются три эпизода изнасилования и три эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — следует из сообщения пресс-службы судов Югры.
Силовики считают, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершил мужчина 1956 года рождения. В рамках процесса к нему также рассматривается гражданский иск потерпевшей, которая требует компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Подсудимый отказался признать исковые требования. Дополнительные сведения о ходе разбирательства не раскрываются ввиду закрытого режима суда.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) суд продлил арест 50-летнему мужчине, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней. Преступление произошло в апреле 2025 года.
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