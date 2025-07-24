Толпа мигрантов устроила драку в Екатеринбурге. Видео

Толпа иностранцев устроила драку у миграционного центра в Екатеринбурге

25 июля 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Между мигрантами произошел конфликт, который перерос в драку (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU У здания миграционного центра на улице Кислородной в Екатеринбурге произошла массовая драка между иностранными гражданами. Инцидент случился в очереди на подачу документов, куда ежедневно приходят сотни мигрантов для оформления разрешений на работу и других необходимых бумаг, сообщили читатели URA.RU. «Причиной конфликта стал спор из-за порядка очереди. Кто-то попытался пройти без очереди, что вызвало недовольство у других ожидающих. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — делятся очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У здания миграционного центра на улице Кислородной в Екатеринбурге произошла массовая драка между иностранными гражданами. Инцидент случился в очереди на подачу документов, куда ежедневно приходят сотни мигрантов для оформления разрешений на работу и других необходимых бумаг, сообщили читатели URA.RU. «Причиной конфликта стал спор из-за порядка очереди. Кто-то попытался пройти без очереди, что вызвало недовольство у других ожидающих. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — делятся очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.