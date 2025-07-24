24 июля 2025

Толпа мигрантов устроила драку в Екатеринбурге. Видео

Толпа иностранцев устроила драку у миграционного центра в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Между мигрантами произошел конфликт, который перерос в драку (архивное фото) Фото:

У здания миграционного центра на улице Кислородной в Екатеринбурге произошла массовая драка между иностранными гражданами. Инцидент случился в очереди на подачу документов, куда ежедневно приходят сотни мигрантов для оформления разрешений на работу и других необходимых бумаг, сообщили читатели URA.RU.

«Причиной конфликта стал спор из-за порядка очереди. Кто-то попытался пройти без очереди, что вызвало недовольство у других ожидающих. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — делятся очевидцы.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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У здания миграционного центра на улице Кислородной в Екатеринбурге произошла массовая драка между иностранными гражданами. Инцидент случился в очереди на подачу документов, куда ежедневно приходят сотни мигрантов для оформления разрешений на работу и других необходимых бумаг, сообщили читатели URA.RU. «Причиной конфликта стал спор из-за порядка очереди. Кто-то попытался пройти без очереди, что вызвало недовольство у других ожидающих. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — делятся очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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