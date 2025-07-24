У здания миграционного центра на улице Кислородной в Екатеринбурге произошла массовая драка между иностранными гражданами. Инцидент случился в очереди на подачу документов, куда ежедневно приходят сотни мигрантов для оформления разрешений на работу и других необходимых бумаг, сообщили читатели URA.RU.
«Причиной конфликта стал спор из-за порядка очереди. Кто-то попытался пройти без очереди, что вызвало недовольство у других ожидающих. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — делятся очевидцы.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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