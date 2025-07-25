KIA отберет у России 80 тысяч автомобилей Sportage

Росстандарт утвердил программу добровольного отзыва 79 884 автомобилей Kia Sportage, реализованных на российском рынке с 2010 по 2015 год. Решение принято официальным представителем марки — ООО «КИА РОССИЯ И СНГ». Причина — необходимость замены мультипредохранителя блока HECU для повышения защиты электрических цепей автомобиля.
На сайте Росстандарта говорится, что отзыву подлежат автомобили Kia Sportage, произведенные на заводе Kia в Словакии и реализованные в России за указанный период. Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, будут проинформированы уполномоченными представителями Kia — по почте или телефону. Однако автовладельцы могут самостоятельно проверить наличие своего автомобиля в списке, сопоставив его VIN-код с опубликованным перечнем или воспользовавшись интерактивным поиском на официальном сайте Kia.
Дополнительно проверить участие автомобиля в отзывной кампании можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект Яндекса). Если автомобиль включен в программу отзыва, владельцу необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр Kia для согласования времени проведения ремонтных работ. Все работы по замене мультипредохранителя и крышки блока предохранителей выполняются бесплатно.
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