В ростовском Минсельхозпроде проходят обыски

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проходят обыски по делу о взяточничестве. Как сообщили в управлении ФСБ по региону, начальника отдела развития отраслей растениеводства Николая Ляхова подозревают в получении взятки при оформлении субсидий аграриям.
«Оперативники проводят обыски в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, Ляхов требовал от сельхозпроизводителей, претендующих на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых, передачу ему 5% от общей суммы субсидии. Возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что следственные действия проходят не только в здании министерства, но и по месту проживания подозреваемого. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.
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