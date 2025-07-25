В ростовском Минсельхозпроде проходят обыски

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В ростовском Минсельхозпроде идут обыски по делу о взятке
В ростовском Минсельхозпроде идут обыски по делу о взятке Фото:

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проходят обыски по делу о взяточничестве. Как сообщили в управлении ФСБ по региону, начальника отдела развития отраслей растениеводства Николая Ляхова подозревают в получении взятки при оформлении субсидий аграриям.

«Оперативники проводят обыски в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, Ляхов требовал от сельхозпроизводителей, претендующих на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых, передачу ему 5% от общей суммы субсидии. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что следственные действия проходят не только в здании министерства, но и по месту проживания подозреваемого. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проходят обыски по делу о взяточничестве. Как сообщили в управлении ФСБ по региону, начальника отдела развития отраслей растениеводства Николая Ляхова подозревают в получении взятки при оформлении субсидий аграриям. «Оперативники проводят обыски в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, Ляхов требовал от сельхозпроизводителей, претендующих на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых, передачу ему 5% от общей суммы субсидии. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве добавили, что следственные действия проходят не только в здании министерства, но и по месту проживания подозреваемого. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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