Предварительно, три человека погибло из-за взрыва газа в доме в Саратове

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
«Предварительно, погибли три человека», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей оперативных служб. Ранее стало известно, что в Саратове произошел взрыв в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома.
Сообщение о случившемся поступило дежурному в 12:12 по местному времени. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели.
Обновлено в 11:47 по мск: У МЧС информации о погибших нет. Об это сообщили корреспонденту URA.RU, в пресс-службе ведомства.
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