Предварительно, три человека погибло из-за взрыва газа в доме в Саратове

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В Саратове в подъезде жилого дома произошел взрыв, пострадало несколько квартир
В Саратове в подъезде жилого дома произошел взрыв, пострадало несколько квартир Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

«Предварительно, погибли три человека», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей оперативных служб. Ранее стало известно, что в Саратове произошел взрыв в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома.

Сообщение о случившемся поступило дежурному в 12:12 по местному времени. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели.

Обновлено в 11:47 по мск: У МЧС информации о погибших нет. Об это сообщили корреспонденту URA.RU, в пресс-службе ведомства.

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В результате взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Предварительно, погибли три человека», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей оперативных служб. Ранее стало известно, что в Саратове произошел взрыв в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. Сообщение о случившемся поступило дежурному в 12:12 по местному времени. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели. Обновлено в 11:47 по мск: У МЧС информации о погибших нет. Об это сообщили корреспонденту URA.RU, в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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