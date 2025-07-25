Житель Адыгеи вступил в ИГ* и пытался сжечь православный храм

Житель Адыгеи получил 17 лет за попытку теракта в Михайло-Архангельском храме
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Идибеков планировал совершить теракт в Михайло-Архангельском храме в Майкопе (архивное фото)
Идибеков планировал совершить теракт в Михайло-Архангельском храме в Майкопе (архивное фото) Фото:

Житель Адыгеи Идрис Идибеков был приговорен к 17 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Михайло-Архангельском храме города Майкопа и за участие в деятельности "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). Решение вынес Южный окружной военный суд.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — заявил судья. Его слова приводит РИА Новости.

По данным суда, в июне 2024 года Идибеков присоединился к ИГИЛ и пытался склонить к вступлению в эту организацию еще одного гражданина — уроженца Сирии. После этого он приступил к подготовке теракта: изготовил подробную схему здания храма, приобрел бензин и нож, подготовил флаг запрещенной организации, а также текст видеообращения.

В ночь на 11 июля 2024 года Идибеков вместе с соучастником и подготовленными средствами прибыл к Михайло-Архангельскому храму, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов до совершения преступления. Расследование велось по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и участии в террористической организации. После задержания у мужчины также обнаружили авиабилет на рейс Сочи — Стамбул, который он купил для выезда за границу. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

*ИГИЛ, ИГ — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

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Житель Адыгеи Идрис Идибеков был приговорен к 17 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Михайло-Архангельском храме города Майкопа и за участие в деятельности "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). Решение вынес Южный окружной военный суд. «В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — заявил судья. Его слова приводит РИА Новости. По данным суда, в июне 2024 года Идибеков присоединился к ИГИЛ и пытался склонить к вступлению в эту организацию еще одного гражданина — уроженца Сирии. После этого он приступил к подготовке теракта: изготовил подробную схему здания храма, приобрел бензин и нож, подготовил флаг запрещенной организации, а также текст видеообращения. В ночь на 11 июля 2024 года Идибеков вместе с соучастником и подготовленными средствами прибыл к Михайло-Архангельскому храму, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов до совершения преступления. Расследование велось по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и участии в террористической организации. После задержания у мужчины также обнаружили авиабилет на рейс Сочи — Стамбул, который он купил для выезда за границу. Приговор суда пока не вступил в законную силу. *ИГИЛ, ИГ — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
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