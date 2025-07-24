24 июля 2025

Рейсы из Сочи в ХМАО массово задерживают на несколько часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО не могут вылететь из Сочи домой
Жители ХМАО не могут вылететь из Сочи домой Фото:

Рейсы из Сочи в Сургут и Нижневартовск (ХМАО) задерживаются на несколько часов. Информация об этом размещена на онлайн табло курортного аэропорта.

«Вылет рейса UT-1512 авиакомпании ЮТэйр из Сочи в Сургут задерживается почти на час. Самолет должен вылететь в 22:35, перенесен на 23:30», — следует из информации воздушной гавани.

Позже назначенного времени отправляется в путь рейс UT-522 в Сургут. Отправление было назначено на 12:50, но перенесено на 14:30.

Также с 10:15 часов на 13:39 был перенес вылет в Нижневартовск рейсом UT-518. Судя по онлайн табло, регистрация пассажиров все еще продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в  аэропортах Сургута и Нижневартовска задержаны вылеты самолетов в Сочи. В ночь на 24 июля на южные регионы России произошла массовая атака беспилотников ВСУ.

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Рейсы из Сочи в Сургут и Нижневартовск (ХМАО) задерживаются на несколько часов. Информация об этом размещена на онлайн табло курортного аэропорта. «Вылет рейса UT-1512 авиакомпании ЮТэйр из Сочи в Сургут задерживается почти на час. Самолет должен вылететь в 22:35, перенесен на 23:30», — следует из информации воздушной гавани. Позже назначенного времени отправляется в путь рейс UT-522 в Сургут. Отправление было назначено на 12:50, но перенесено на 14:30. Также с 10:15 часов на 13:39 был перенес вылет в Нижневартовск рейсом UT-518. Судя по онлайн табло, регистрация пассажиров все еще продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в  аэропортах Сургута и Нижневартовска задержаны вылеты самолетов в Сочи. В ночь на 24 июля на южные регионы России произошла массовая атака беспилотников ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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