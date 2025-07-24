Рейсы из Сочи в ХМАО массово задерживают на несколько часов

Рейсы из Сочи в Сургут и Нижневартовск (ХМАО) задерживаются на несколько часов. Информация об этом размещена на онлайн табло курортного аэропорта.
«Вылет рейса UT-1512 авиакомпании ЮТэйр из Сочи в Сургут задерживается почти на час. Самолет должен вылететь в 22:35, перенесен на 23:30», — следует из информации воздушной гавани.
Позже назначенного времени отправляется в путь рейс UT-522 в Сургут. Отправление было назначено на 12:50, но перенесено на 14:30.
Также с 10:15 часов на 13:39 был перенес вылет в Нижневартовск рейсом UT-518. Судя по онлайн табло, регистрация пассажиров все еще продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропортах Сургута и Нижневартовска задержаны вылеты самолетов в Сочи. В ночь на 24 июля на южные регионы России произошла массовая атака беспилотников ВСУ.
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