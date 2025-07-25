Панайотов рассказал, когда съедется с женой

Певец Александр Панайотов уже долгое время счастлив в браке с Екатериной Кореневой. Девушка является не только его женой, но и директором. Екатерина сопровождает певца всюду: на гастролях, съемках, разных мероприятиях… Правда, недавно выяснилось, что у каждого из них в Москве есть отдельная жилплощадь. О том, когда они все-таки окончательно съедутся с женой и будут жить под одной крышей, Панайотов рассказал корреспондентам URA.RU.
«У нас с Катей действительно в Москве две квартиры, которые расположены рядышком, — говорит Александр. — Но когда-нибудь мы обязательно 24 часа будем проводить вместе. Когда у нас появится большой дом, к чему я очень стремлюсь. Я очень хочу жить в большом доме. И все делаю для того, чтобы моя мечта осуществилась».
Супруга Панайотова призналась, что на данный момент в двух квартирах им удобно. Потому как творческим людям необходимо отдельное пространство, где они могут побыть в тишине и покое.
«Изначально мы жили в моей квартире, потому что она у меня появилась раньше, — объясняет Екатерина. — А мы потом мы купили квартиру Саше. Получается, что у нас — разделение. У него дома — студия, а у меня — офис».
«У меня дома творческий офис, — подчеркивает Александр. — Просто я не могу в течение дня находиться в одном пространстве и слушать эти вечные звонки, „разрулы“. Мне нужны тишина и спокойствие, возможность сосредоточиться на творчестве…»
Панайотов говорит, что каждый вечер они с супругой воссоединяются, и ночи проводят вместе. Как правило, в его квартире. «В этом плане у нас все хорошо, можете не волноваться», — улыбается Александр.
Певец знает: их крепким отношениям в шоу-бизнесе многие завидуют. Ведь Катя для него — настоящая поддержка и опора. Не каждый артист может похвастать таким доверием в отношениях.
«Зависть — это плохое чувство, — напоминает Александр. — На самом деле мы под Божьей охраной находимся, поэтому нас это не касается».
Напомним, свои отношения Александр и Екатерина зарегистрировали в 2016 году. Торжество прошло в строгой секретности. О том, что Александр и Екатерина — муж и жена, долгое время знали лишь самые близкие. Об изменении семейного статуса сам Панайотов рассказал публично лишь спустя два года, презентовав клип, в котором снялась его супруга.
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