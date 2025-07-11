«Очень жалко»: Панайотов на «Славянском базаре» лишился дорогой для себя вещи

Александр Панайотов приехал в Белоруссию для участия в фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Для певца выступления на музыкальном форуме уже стали доброй традицией. Однако в этом году его приезд начался с ЧП. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что потерял дорогой браслет.
«Очень жалко, — посетовал артист. — Отличный браслет был. Все, как я люблю: золото-бриллианты».
Александр Панайотов в нынешний приезд проведет в Белоруссии все фестивальные дни. Сегодня победитель последнего сезона «Маски» появился в летнем амфитеатре, где у него запланировано вечернее выступление. В концертный зал Александр по традиции пришел во всей красе: в модном летнем костюме и стильных очках. Работники фестиваля и артисты балетных коллективов не давали ему прохода: активно просили сфотографироваться вместе. Панайотов в этот день не отказывал никому.
Отрепетировав свой номер, Александр спустился в зрительный зал и едва не потерял дар речи. Певец понял, что где-то потерял дорогущий браслет, за который совсем недавно выложил внушительную сумму денег.
«Браслет действительно, очень дорогой, — признался нашему корреспонденту Александр. — Я его купил не так давно в Стамбуле. Он очень мне нравится: красивый, стильный. Не знаю, где его мог обронить».
Александр лично отправился на поиски пропажи. Прошел неоднократно сцену и все пути к ней. Но тщетно: драгоценность не нашел. К поискам браслета подключилась супруга Панайотова Екатерина, в которой артист души не чает. Но и ей найти золотое украшение не удалось.
Александр пока еще не теряет надежды, что браслет все-таки вернется к владельцу. Ведь всем известно, что в Белоруссии живут отзывчивые и добрые люди, которые, как правило, возвращают дорогостоящие находки. Такое случалось не раз, поэтому Александр еще полон оптимизма.
«Что поделать! Ладно! — вздохнул артист. — Пусть кому-то повезет и он принесет удачу, если я его не найду, конечно».
На момент выхода нашей публикации дорогой браслет Панайотов так и не обнаружил. При этом называть стоимость украшения Александр категорически отказался.
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