Власти Саратова сообщили об угрозе обрушения жилого дома после взрыва газа

Конструкции дома получили сильные повреждения (архивное фото)
новость из сюжетаВ Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ
В Саратове после взрыва газа возникла угроза обрушения жилого дома. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Есть угроза повторного обрушения», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Конструкции дома получили сильные повреждения.
В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв газа. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Были частично разрушены конструкции углового подъезда с седьмого по десятый этажи. В результате случившегося погибли три человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!