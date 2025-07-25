Власти Саратова сообщили об угрозе обрушения жилого дома после взрыва газа

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Конструкции дома получили сильные повреждения (архивное фото)
Конструкции дома получили сильные повреждения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове после взрыва газа возникла угроза обрушения жилого дома. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Есть угроза повторного обрушения», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Конструкции дома получили сильные повреждения.

В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв газа. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Были частично разрушены конструкции углового подъезда с седьмого по десятый этажи. В результате случившегося погибли три человека.

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В Саратове после взрыва газа возникла угроза обрушения жилого дома. Об этом сообщили в оперативных службах. «Есть угроза повторного обрушения», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Конструкции дома получили сильные повреждения. В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв газа. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Были частично разрушены конструкции углового подъезда с седьмого по десятый этажи. В результате случившегося погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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