Челябинские педагоги расширяют сотрудничество со странам Западной Африки

Южноуральские педагоги расширяют сотрудничество со странами Западной Африки. О перспективах совместной работы рассказал ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов на пресс-концеренции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
"Три года подряд представители нашего вуза преподавали русский язык и занимались культурно-просветительской деятельностью в Республике Мали. Достигнуты договоренности о поездке в Сенегал и сотрудничестве с Буркина-Фасо", — отметил Кузнецов.
Образовательно-просветительская деятельность в странах Западной Африки ведется при поддержке Министерства просвещения России и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». Участники поездки рассказали, что были приятно поражены гостеприимством принимающей стороны, а также активностью местных жителей, которые приходили учить русский язык семьями. Для них в этом году были проведены трехнедельные курсы по обучению русскому языку, а также отдельные курсы по культуре и истории России.
Как отметил Кузнецов, сотрудничество со странами Африки планируется расширять. У афроамериканцев есть возможность поступить на обучение в челябинские вузы. После успешного окончания обучения русскому языку у них откроются перспективы для получения других востребованных профессий.
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