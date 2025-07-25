Челябинский губернатор наградил легендарного вратаря ХК «Металлург» Кошечкина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим постановлением наградил знаменитого 42-летнего вратаря хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) Василия Кошечкина знаком отличия «За высочайшие достижения». Об этом говорится в подписанном документе.
«За выдающие спортивные достижения, вклад в развитие отечественного хоккея и на основании Закона „О наградах Челябинской области постановляю наградить знаком отличия „За высочайшие достижения“ Кошечкина Василия Васильевича — старшего тренера вратарей системы „Металлург“, — сказано в постановлении.
Василий Кошечкин — двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира-2009, победитель Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году и рекордсмен среди всех вратарей КХЛ по сыгранным матчам, победам и «сухарям». Василий сыграл в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей, в том числе 555 — в «Металлурге», 49 игр — на «ноль». Помимо этого, в активе Василия Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях.
Экс-голкипер сборной России, «Металлурга», «Северстали», «Ак Барса» и «Лады» не играет с 2023 года. А с мая 2024-го он работает тренером вратарей в магнитогорском клубе.
Завтра, 26 июля, Кошечкин проведет в Магнитогорске свой прощальный матч. На акцию «Большая игра» вратарь собирает друзей и болельщиков, которых ждет масштабная автограф-сессия, поднятие стяга с номером «83» под своды Арены «Металлург», игра с участием действующих звезд и легенд хоккея.
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