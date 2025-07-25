Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях

Второй западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, осужденному на пять лет колонии по делу о хищениях. Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу генерала и его защиты.
«Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича… оставить без удовлетворения», — огласил решение судья. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом, приговор первой инстанции вступил в законную силу и не подлежит пересмотру в рамках текущего процесса.
Заседание прошло с участием самого Попова и второго фигуранта дела Сергея Моисеева, которые подключились по видеосвязи из следственного изолятора Тамбовской области. Дело рассматривала коллегия из трех судей, как следует из материалов суда. Подробности дела, а также доводы сторон в апелляционной инстанции не раскрывались.
Иван Попов был арестован 21 мая за мошенничество в крупном размере и служебный подлог. Обвинение ему предъявили 4 июля. Попов обвиняется в продаже 1700 тонн металла, предназначенного для оборонительных укреплений в Запорожье, с ущербом свыше 130 млн рублей. Летом 2024 года его перевели на домашний арест по решению суда. Попов запросил допрос экс-сослуживцев, но следователь отказался. Позднее командиры 58-й армии согласились дать показания в его защиту. В апреле этого года Попов был признан виновным в совершении хищения и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.