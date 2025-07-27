Как пермякам выбрать застройщика для возведения загородного дома

Летом 2025 года ипотека на строительство собственного дома стала одним из самых популярных жилищных кредитов. Свой дом — удобство и роскошь. К тому же покупателей подкупают доступные ставки по кредиту. Если с выбором банка обычно вопросов в не возникает, то определиться с застройщиком сложнее. О том, как выбрать девелопера для загородного дома, URA.RU рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова.
«При выборе подрядчика для строительства загородного дома нужно в первую очередь обращать внимание на опыт и репутацию компании. Фирм на рынке очень много. Идеальный вариант — спросить совет у знакомых. Возможно, кто-то уже строил дом и может порекомендовать проверенного застройщика», — сообщила Полина Лоскутова.
Собеседница агентства отметила, что если таких знакомых нет, через справочные организации нужно узнать, сколько домов построила компания, сколько лет она существует. Также следует съездить и посмотреть готовые объекты этой фирмы, пообщаться с реальными клиентами.
Следующий важный момент — аккредитация банка. Сегодня кредит на ИЖС дают только на те проекты, которые будет строить аккредитованный застройщик. По словам агента по недвижимости, эту аккредитацию получают компании, которые соответствуют строгим критериями: наличие сданных домов, опыт работы не менее пяти лет, положительные отзывы, отсутствие судебных тяжб.
«Сейчас застройщики должны подтверждать финансовую устойчивость и гарантировать способность строить за свой счет. Почему? По новым правилам, строительство частных домов, как и многоэтажек, ведется через эскроу-счета. Это значит, что застройщик должен либо иметь собственные средства на стройку, либо получить целевой кредит в банке под ваш проект. Для покупателя это гарантия безопасности: риск недостроя или потери денег минимизирован», — отметила Полина Лоскутова.
Третий момент, на который следует обратить внимание — качество. В договоре застройщик обязан детально прописать все этапы работ и строго соблюдать строительные нормы (СНИПы, ГОСТы). Те, кто не разбирается в строительстве, может на проверку каждого этапа нанять независимого эксперта. Также к эксперту следует обратиться после завершения строительства, чтобы принять дом. Если будут обнаружены недостатки, застройщик обязан устранить их за свой счет.
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