В Челябинске на базе приюта «Того» капитаны команд «Металлург» Егор Яковлев и ЦСКА Никита Нестеров провели благотворительную акцию для сбора корма. Как передает корреспондент URA.RU приюту удалось собрать две тонны питания для собак, а участие принял местный производитель кормов «Увелка Петфуд».
«Стараемся по возможности посещать такие акции, помогать нашим братьям меньшим. Мы с командой помогали кормом одному питомнику в Магнитогорске. Сам тоже планирую себе собаку и, когда достроим дом, обязательно возьму», — поделился с URA.RU капитан «Металлурга».
Яковлев отметил, что в первую очередь будет рассматривать собаку из приюта. Нестеров тоже задумывался о таком питомце, но вряд ли может забрать любимца в Москву, признался он URA.RU. После передачи корма чемпионы познакомились с жителями «Того», часть собак они покормили с рук.
«Когда спортсмены такого уровня помогают бездомным животным, довольно-таки приятно. Нам привезли много корма, за что отдельное спасибо. Всего: две тонны. Такого объема нам хватит почти на полтора месяца. Собак в приюте очень много, 262 на сегодняшний день», — рассказала URA.RU руководитель приюта Елена Кнапская.
Она также уточнила, что большинство жителей приюта забрали в «Того» из отлова. Каждый из жителей приюта ранее был беспризорным, часть – подобраны на улице.
«Есть те, кому помощь особенно нужна — это приюты и их подопечные. Для нас было важно сделать не просто хорошее дело, а сделать его вместе с теми, кто тоже вырос в Челябинске и вдохновляет своим примером — с нашими хоккеистами»— заявил директор компании «Увелка Петфуд» Сергей Крутов.
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