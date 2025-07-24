24 июля 2025

Жители ХМАО рассказали о своем отношении к курортным романам

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 15% жителей положительно относятся к курортным романам во время отпуска
В ХМАО 15% жителей положительно относятся к курортным романам во время отпуска Фото:

В Югре 15% жителей положительно относятся к курортным романам во время отпуска. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. 

"15% жителей ХМАО одобряют курортные романы", — говорится в исследовании SuperJob. При этом, по данным сервиса, половина респондентов (49%) категорически не одобряют курортные романы, а 36% не смогли определиться с отношением к этому явлению.

Исследование также показало, что мужчины чаще относятся к отпускным интрижкам положительно, чем женщины, а среди одиноких людей уровень одобрения выше, чем среди состоящих в браке.

В опросе также выяснили отношение жителей ХМАО к формату отдыха супругов. Около 40% жителей округа уверены, что семья должна отдыхать только вместе, еще 48% выступают за совместные поездки, но допускают редкие раздельные отпуска. При этом лишь 5% опрошенных считают раздельный отдых супругов полезным и необходимым, особенно если пара много времени проводит вместе дома и на работе.

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В Югре 15% жителей положительно относятся к курортным романам во время отпуска. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.  "15% жителей ХМАО одобряют курортные романы", — говорится в исследовании SuperJob. При этом, по данным сервиса, половина респондентов (49%) категорически не одобряют курортные романы, а 36% не смогли определиться с отношением к этому явлению. Исследование также показало, что мужчины чаще относятся к отпускным интрижкам положительно, чем женщины, а среди одиноких людей уровень одобрения выше, чем среди состоящих в браке. В опросе также выяснили отношение жителей ХМАО к формату отдыха супругов. Около 40% жителей округа уверены, что семья должна отдыхать только вместе, еще 48% выступают за совместные поездки, но допускают редкие раздельные отпуска. При этом лишь 5% опрошенных считают раздельный отдых супругов полезным и необходимым, особенно если пара много времени проводит вместе дома и на работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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