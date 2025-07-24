Жители ХМАО рассказали о своем отношении к курортным романам

В Югре 15% жителей положительно относятся к курортным романам во время отпуска. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
"15% жителей ХМАО одобряют курортные романы", — говорится в исследовании SuperJob. При этом, по данным сервиса, половина респондентов (49%) категорически не одобряют курортные романы, а 36% не смогли определиться с отношением к этому явлению.
Исследование также показало, что мужчины чаще относятся к отпускным интрижкам положительно, чем женщины, а среди одиноких людей уровень одобрения выше, чем среди состоящих в браке.
В опросе также выяснили отношение жителей ХМАО к формату отдыха супругов. Около 40% жителей округа уверены, что семья должна отдыхать только вместе, еще 48% выступают за совместные поездки, но допускают редкие раздельные отпуска. При этом лишь 5% опрошенных считают раздельный отдых супругов полезным и необходимым, особенно если пара много времени проводит вместе дома и на работе.
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