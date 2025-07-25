Книга Симоньян о конце света поступит в продажу 31 июля

Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в магазинах с 31 июля. Стартовый тираж — 45 тысяч экземпляров, сообщает издательство АСТ.
«В романе описано, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Он написан в соответствии с библейскими пророчествами», — передает RT.
Сама Симоньян отметила, что затрудняется четко обозначить жанр произведения: его можно назвать и антиутопией, и приключениями, и фантастикой. Гонорары от продаж книги пойдет на помощь людям, подчеркнула автор.
Свою первую книгу Симоньян презентовала в 2010 году. Она называется «В Москву!». Тогда на презентации присутствовала телеведущая Тина Канделаки, которая отметила, что с большим нетерпением ждет новую книгу от Симоьян.
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