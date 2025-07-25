Книга Симоньян о конце света поступит в продажу 31 июля

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Симоньян затруднилась четко определить жанр своего произведения
Симоньян затруднилась четко определить жанр своего произведения Фото:

Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в магазинах с 31 июля. Стартовый тираж — 45 тысяч экземпляров, сообщает издательство АСТ.

«В романе описано, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Он написан в соответствии с библейскими пророчествами», — передает RT.

Сама Симоньян отметила, что затрудняется четко обозначить жанр произведения: его можно назвать и антиутопией, и приключениями, и фантастикой. Гонорары от продаж книги пойдет на помощь людям, подчеркнула автор.

Свою первую книгу Симоньян презентовала в 2010 году. Она называется «В Москву!». Тогда на презентации присутствовала телеведущая Тина Канделаки, которая отметила, что с большим нетерпением ждет новую книгу от Симоьян. 

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Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в магазинах с 31 июля. Стартовый тираж — 45 тысяч экземпляров, сообщает издательство АСТ. «В романе описано, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Он написан в соответствии с библейскими пророчествами», — передает RT. Сама Симоньян отметила, что затрудняется четко обозначить жанр произведения: его можно назвать и антиутопией, и приключениями, и фантастикой. Гонорары от продаж книги пойдет на помощь людям, подчеркнула автор. Свою первую книгу Симоньян презентовала в 2010 году. Она называется «В Москву!». Тогда на презентации присутствовала телеведущая Тина Канделаки, которая отметила, что с большим нетерпением ждет новую книгу от Симоьян. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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