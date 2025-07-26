Дроны ВСУ атаковали Тульскую область

Средства ПВО сбили два беспилотника Украины над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет.
Также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры. Губернатор напомнил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и призвал жителей обращаться по телефону экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов.
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