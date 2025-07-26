Дроны ВСУ атаковали Тульскую область

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Украинские дроны уничтожены в Тульской области
Украинские дроны уничтожены в Тульской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили два беспилотника Украины над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет.

Также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры. Губернатор напомнил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и призвал жителей обращаться по телефону экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов. 

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Средства ПВО сбили два беспилотника Украины над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры. Губернатор напомнил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и призвал жителей обращаться по телефону экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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