«Куда бежать, я не понимаю»: жителей Ставрополя разбудили взрывы после атаки дронов ВСУ

Утром 26 июля в Ставрополе раздались взрывы после атак дронов ВСУ. Местные жители сообщили минимум о четырех украинских БПЛА, которые заметили в небе. Отмечается, что беспилотники летели на низкой высоте. URA.RU собрало реакцию жителей на утреннюю атаку в Ставрополе.
Жители Ставрополя слышали взрывы: некоторые люди запаниковали
«Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю» — в панике говорит женщина на видео, снимая последствия атаки. На фоне слышны автомобильные сигнализации.
«У нас давно такого не было. Немножко удивился. Мне, кстати, предупреждение [об атаке] sms не приходило», — сообщил другой житель Ставрополя в комментариях.
«У меня весь дом спит, я одна в **** [ужасе]», — написала девушка. Другие также сообщили, что их разбудили звуки взрывов. А житель города Вадим пожаловался, что в Ставрополе на фоне атак не работает интернет и такси.
Также в комментариях жители жалуются на атаку интернет-ботов, которые призывают снимать на видео БПЛА и последствия ударов. «Не публикуйте фото и видео. Вы так помогаете врагу», — отвечают на это ставропольцы. Также за размещение визуального контента с дронами предусмотрены штрафы.
Что известно об атаке БПЛА
О гуле и последующих взрывах местные жители стали сообщать в районе пяти утра. Официальной информации о последствиях атаки пока не было. При этом на территории края действует беспилотная опасность, ограничена работа аэропорта.
Обновлено в 07:49 по мск. Губернатор Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников. По его данным, ВСУ атаковали промышленные объекты. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены.
Атаки на другие регионы РФ
Атаки украинских дронов зафиксированы в регионах Кавказа и Ростовской области. Так, в Северной Осетии введен план «Ковер», аэропорты ограничили работу во Владикавказе, Грозном. А в Ростовской области погибли два человека после атаки БПЛА. Это подвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
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