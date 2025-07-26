В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли два человека

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БПЛА атаковали Ростовскую область
БПЛА атаковали Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В  Ростовской области возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — написал глава области в своем telegram-канале. Личности погибших уточняются, на месте происшествия продолжают работать эксперты.

В ночь на 26 июля средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников, зафиксированную сразу в пяти районах Ростовской области. В результате падения одного из дронов в хуторе Чукаринский на улице Терновая были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, взрывная волна повредила крышу и фасад жилого дома, выбила оконные стекла и нанесла ущерб хозяйственным постройкам.

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В  Ростовской области возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — написал глава области в своем telegram-канале. Личности погибших уточняются, на месте происшествия продолжают работать эксперты. В ночь на 26 июля средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников, зафиксированную сразу в пяти районах Ростовской области. В результате падения одного из дронов в хуторе Чукаринский на улице Терновая были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, взрывная волна повредила крышу и фасад жилого дома, выбила оконные стекла и нанесла ущерб хозяйственным постройкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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