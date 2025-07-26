ВСУ атаковали Пензенскую область

Глава Пензенской области Мельниченко: ВСУ пытались атаковать предприятие
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Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Мельниченко
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Мельниченко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ утром попытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом рассказал глава региона Олег Мельниченко.

«Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.

Временно ограничен мобильный интернет для борьбы с БПЛА. Губернатор попросил жителей региона не публиковать фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.

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ВСУ утром попытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом рассказал глава региона Олег Мельниченко. «Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет. Временно ограничен мобильный интернет для борьбы с БПЛА. Губернатор попросил жителей региона не публиковать фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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