ВСУ атаковали Пензенскую область

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Мельниченко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ утром попытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом рассказал глава региона Олег Мельниченко.
«Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.
Временно ограничен мобильный интернет для борьбы с БПЛА. Губернатор попросил жителей региона не публиковать фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!