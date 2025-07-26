ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

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Средства ПВО отразили атаку на Ставропольский край
Средства ПВО отразили атаку на Ставропольский край Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники ударили по промышленным объектам в Ставрополе (Ставропольский край). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Он отметил, что на одном из объектов началось возгорание, однако оно было ликвидировано. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия.

Пострадавших нет, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены. Информация по атакам уточняется. Владимиров отметил, что, вероятно, атака ВСУ должна была нарушить энергоснабжение в городе, однако была отражена средствами ПВО и временным ограничением мобильного интернета. Губернатор призвал людей не снимать и не выкладывать в интернет кадры прилета и мест падения. беспилотников, а также работы систем ПВО, поскольку публикация этих сведений служит целям Украины. 

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Украинские беспилотники ударили по промышленным объектам в Ставрополе (Ставропольский край). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Он отметил, что на одном из объектов началось возгорание, однако оно было ликвидировано. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия. Пострадавших нет, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены. Информация по атакам уточняется. Владимиров отметил, что, вероятно, атака ВСУ должна была нарушить энергоснабжение в городе, однако была отражена средствами ПВО и временным ограничением мобильного интернета. Губернатор призвал людей не снимать и не выкладывать в интернет кадры прилета и мест падения. беспилотников, а также работы систем ПВО, поскольку публикация этих сведений служит целям Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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