Под завалами дома в Саратове нашли тело пропавшего мальчика

В Саратове сотрудники экстренных служб обнаружили под завалами разрушенного в результате взрыва многоэтажного дома тело пропавшего ребенка. Об этом 26 июля сообщила знакомая семьи мальчика.
«Спасатели обнаружили под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Саратове тело пропавшего ребенка», — пишет RT со ссылкой на знакомую семьи. Поиски родителей мальчика продолжаются.
Ранее стало известно, что под завалами жилого дома в Саратове оказалась семья, состоящая из супруга, супруги и их четырехлетнего ребенка. О пропаже семьи сообщила знакомая пострадавших. Как уточнила собеседница, мобильный телефон жены был обнаружен на кухне, а последнее посещение ею соцсетей зафиксировано в 12:10 по московскому времени — непосредственно перед взрывом бытового газа.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о предоставлении материальной помощи семьям жертв взрыва газа, произошедшего в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове. Каждая пострадавшая семья получит выплату в размере одного миллиона рублей. Средства на оказание поддержки будут выделены из резервного фонда правительства Саратовской области.
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