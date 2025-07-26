Под завалами дома в Саратове нашли тело пропавшего мальчика

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Спасатели нашли ребенка под завалами дома (фото из архива)
Спасатели нашли ребенка под завалами дома (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове сотрудники экстренных служб обнаружили под завалами разрушенного в результате взрыва многоэтажного дома тело пропавшего ребенка. Об этом 26 июля сообщила знакомая семьи мальчика.

«Спасатели обнаружили под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Саратове тело пропавшего ребенка», — пишет RT со ссылкой на знакомую семьи. Поиски родителей мальчика продолжаются.

Ранее стало известно, что под завалами жилого дома в Саратове оказалась семья, состоящая из супруга, супруги и их четырехлетнего ребенка. О пропаже семьи сообщила знакомая пострадавших. Как уточнила собеседница, мобильный телефон жены был обнаружен на кухне, а последнее посещение ею соцсетей зафиксировано в 12:10 по московскому времени — непосредственно перед взрывом бытового газа.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о предоставлении материальной помощи семьям жертв взрыва газа, произошедшего в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове. Каждая пострадавшая семья получит выплату в размере одного миллиона рублей. Средства на оказание поддержки будут выделены из резервного фонда правительства Саратовской области.

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В Саратове сотрудники экстренных служб обнаружили под завалами разрушенного в результате взрыва многоэтажного дома тело пропавшего ребенка. Об этом 26 июля сообщила знакомая семьи мальчика. «Спасатели обнаружили под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Саратове тело пропавшего ребенка», — пишет RT со ссылкой на знакомую семьи. Поиски родителей мальчика продолжаются. Ранее стало известно, что под завалами жилого дома в Саратове оказалась семья, состоящая из супруга, супруги и их четырехлетнего ребенка. О пропаже семьи сообщила знакомая пострадавших. Как уточнила собеседница, мобильный телефон жены был обнаружен на кухне, а последнее посещение ею соцсетей зафиксировано в 12:10 по московскому времени — непосредственно перед взрывом бытового газа. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о предоставлении материальной помощи семьям жертв взрыва газа, произошедшего в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове. Каждая пострадавшая семья получит выплату в размере одного миллиона рублей. Средства на оказание поддержки будут выделены из резервного фонда правительства Саратовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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