Родным погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей

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Взрыв газа в жилом доме Саратова произошел 25 июля (фото из архива)
Взрыв газа в жилом доме Саратова произошел 25 июля (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Семьи погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области.

Губернатор также отметил, что на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавшие получат всю необходимую поддержку от региональных властей. Оценка ущерба и определение дальнейших шагов по восстановлению дома начнутся сразу после окончания аварийно-спасательных мероприятий.

Ранее количество жертв взрыва в жилом здании в Саратове достигло семи человек. Спасательные службы обнаружили под бетонными завалами еще одно тело. До этого поступала информация о том, что под завалами могут находиться еще четверо человек — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение остается неизвестным, официально они числятся пропавшими без вести.

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Семьи погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области. Губернатор также отметил, что на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавшие получат всю необходимую поддержку от региональных властей. Оценка ущерба и определение дальнейших шагов по восстановлению дома начнутся сразу после окончания аварийно-спасательных мероприятий. Ранее количество жертв взрыва в жилом здании в Саратове достигло семи человек. Спасательные службы обнаружили под бетонными завалами еще одно тело. До этого поступала информация о том, что под завалами могут находиться еще четверо человек — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение остается неизвестным, официально они числятся пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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