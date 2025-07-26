Подмосковный особняк украинского музыканта Artik за 125 млн превращается в руины

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Особняк музыканта Artik разваливается
Особняк музыканта Artik разваливается Фото:

Дом украинского музыканта Artik (Артем Умрихин), расположенный в Красногорском районе Московской области, находится в запущенном состоянии и начинает разваливаться. Об этом сообщили telegram-каналы.

Состояние трехэтажного коттеджа площадью 622 квадратных метра вызывает опасения. На крыше заметно осыпание краски, черепица покрыта мхом. Часть ограждения разрушена. Из-под асфальта возле въезда прорастает трава, трубы гниют. На фасаде дома до сих пор висят новогодние украшения, пишет telegram-канал Shot.

Несмотря на то что артист покинул Россию, он не стал продавать особняк и продолжает оплачивать коммунальные услуги. В доме использованы дорогие материалы, оборудован бассейн. Коттедж оценивается в 125 миллионов рублей, отмечают в канале. Помимо этого объекта недвижимости, у артиста также имеется квартира в районе Печатники в Москве и нежилое помещение в Царицыно. 

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Дом украинского музыканта Artik (Артем Умрихин), расположенный в Красногорском районе Московской области, находится в запущенном состоянии и начинает разваливаться. Об этом сообщили telegram-каналы. Состояние трехэтажного коттеджа площадью 622 квадратных метра вызывает опасения. На крыше заметно осыпание краски, черепица покрыта мхом. Часть ограждения разрушена. Из-под асфальта возле въезда прорастает трава, трубы гниют. На фасаде дома до сих пор висят новогодние украшения, пишет telegram-канал Shot. Несмотря на то что артист покинул Россию, он не стал продавать особняк и продолжает оплачивать коммунальные услуги. В доме использованы дорогие материалы, оборудован бассейн. Коттедж оценивается в 125 миллионов рублей, отмечают в канале. Помимо этого объекта недвижимости, у артиста также имеется квартира в районе Печатники в Москве и нежилое помещение в Царицыно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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