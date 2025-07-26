Подмосковный особняк украинского музыканта Artik за 125 млн превращается в руины

Дом украинского музыканта Artik (Артем Умрихин), расположенный в Красногорском районе Московской области, находится в запущенном состоянии и начинает разваливаться. Об этом сообщили telegram-каналы.
Состояние трехэтажного коттеджа площадью 622 квадратных метра вызывает опасения. На крыше заметно осыпание краски, черепица покрыта мхом. Часть ограждения разрушена. Из-под асфальта возле въезда прорастает трава, трубы гниют. На фасаде дома до сих пор висят новогодние украшения, пишет telegram-канал Shot.
Несмотря на то что артист покинул Россию, он не стал продавать особняк и продолжает оплачивать коммунальные услуги. В доме использованы дорогие материалы, оборудован бассейн. Коттедж оценивается в 125 миллионов рублей, отмечают в канале. Помимо этого объекта недвижимости, у артиста также имеется квартира в районе Печатники в Москве и нежилое помещение в Царицыно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.